BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond pidi Ühisliigas hakatuseks tunnistama kahe soosikute sekka kuuluva vastase kindlat paremust, ent seejärel saanud järjest kolm väikest kaotust. Eile jäädi 89:95 alla Peterburi Zenitile, täna saabub uus täiendus Isaiah Briscoe näol ja kas sellega õnnestub õnne pöörata? Väike märkus: pealkirjas toodud küsimus puudutab jõukohaseid vastaseid.

Kalevi ühe paremana 16 punkti ja 11 lauapalli kogunud Janari Jõesaar igatahes põrutas, et ka EuroCupil play-off-mõtetega mängivat Zeniti tulnuks võita. „See oli võidetav sats! Hooaja algusega võrreldes on meie meeskond kindlasti edasi läinud ning usun, et lõppude-lõpuks saame hakkama, see võtab lihtsalt aega.“

Peatreener Alar Varrakut kaotus mõistagi ei rõõmustanud, kuid tal on hea meel selle üle, et eelmiste voorude valusad kaotused ei mõjunud tema hoolealustele muserdavalt. „Võistkonnal pole olnud lihtne. Juhtisime Permi vastu lõpu eel, Saraatovis kolm minutit enne lõppu, kuid kaotasime. Õnneks pole näha, et nood kaotused oleks mõjunud meeskonna moraalile halvasti. Ainult nii on võimalik hakata võite koguma, tänagi juhtisime viimasel veerandajal,“ rääkis Varrak pärast võitluslikku heitlust.