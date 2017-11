Martin Paasoja müttas platsil 35 minutit, et aidata oma koduklubi SCMU Craiova lisaajal 102:99 võiduni Bukaresti Steaua üle.



Tavapäraselt pingilt sekkunud Paasoja tõi oma meeskonnale lõpuks 8 punkti (kolmesed 2st 0, kahesed 7st 2, vabavisked 4st 4) ning jagas laiali 3 korvisöötu ning noppis 1 lauapalli.



Ometi olid lõpu eel just Paasoja kaks tabavat vabaviset need, mis 31 sekundit enne lõppu Craiova meeskonnale 101:98 eduseisu andsid.



Craiova ründekoormat jagasid täna peamiselt Goran Martinic ja Ivan Siriscevic, kes viskasid vastavalt 34 ja 33 punkti.



Viie mängu järel on Craioval tabelis kirjas nüüd kolm võitu ja kaks kaotust, millega hoitakse liigatabelis viiendat positsiooni.