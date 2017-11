Seega pöörasin pilgu vanemate mängijate poole. Pikkade osakonnas sain veel õlgu kehitada ja nentida, et muid variante tõesti pole. Lõpuks jäigi sõelale Gert Dorbek, kes teeb tänavu Rapla särgis küll kõike oma vanas headuses, kuid ausalt öeldes ootasin, et mängumees saab Aivar Kuusmaa all sisse teise nooruse ning hakkab rohkem korvi poole vaatama. Paraku seda juhtunud pole.

VA: Minu jaoks pole selles nimekirjas ühtegi üllatavat nime. Tegemist on kõigi meestega, kes on juba varasemalt ses ringis olnud, lisaks loogiliste valikutena U18 koondise liidrid Tass ja Raieste.

Ehkki mõne mängija vorm tekitab rohkem kui selgeid küsimärke, tuleb arvestada, et nimekirjas on 20 meest ning mängule antakse üles niikuinii ainult 12. Et MM-valiksarja sügiseste ja talviste mängude eel on harjutamiseks aega ainult mõni üksik päev, on loogiline, et Tiit Sokk püüab jätkata meestega, kellele kaaslased, treener ja liikumised juba tuttavad.

HR: Ühtegi šokk-kandidaati minu jaoks pole, sest laias laastus on nende 20 mängija sekka kaasatud Maarjamaa paremad pojad. Tänavuse hooaja põhjal võiks aga öelda, et üllatusena on kandidaatide seas Gregor Arbet.

Pikaaegne koondislane ei näita praegu oma paremate päevade mängu ning kui meistriliigas teenib ta Cramo eest täitsa normaalselt mänguaega, pole ta seal millegi erilisega silma paistnud. Ühisliigas on ta saanud vähem mänguaega (keskmiselt veidi üle kümne minuti, aga seda keskmist tõstab oluliselt mäng Unicsi vastu, kus ta teenis ligi 22 minutit) ning on taandunud selgeks rollimängijaks.

Lisaks on Arbeti positsioonidel valitsemas kõva konkurents, kus on temast mitu paremat mängumeest. Sellest hoolimata ei julge ma välistada, et Arbet Soku lõplikust valikust eemale ei jää. Peaks näiteks Jaan Puidet tõepoolest novembrikuistest kohtumistest eemale jääma, võivad just Arbeti kogemused ja oskused kolmepunktijoone tagant ta koondisesse aidata.

JJ: Oleneb, kuidas võtta. Ühest küljest üllatusnimesid päris mitmeid, teise nurga alt vaadates mitte ühtegi. Pole ilmselt kellelegi saladus, et Gregor Arbeti hooaja algus on pehmelt öeldes nigel olnud või Gert Dorbeku tase pole enam see, mis aastaid tagasi.

Samuti pole Toomas Raadik otseselt valmis mürama Iisraeli, Kreeka ega ilmselt ka Suurbritannia pikkadega. Aga eelnimetatud on aastad kuulunud Tiit Soku koondissesse ja sellises valiktsüklis, kus eksimisruumi pole, maksavad kogemused.

Üllatuseks võib pidada ka noorte meeste Matthias Tassi, Sander Raieste ja mööndustega ka Sten Olmre liitmist meeskonna juurde. Siiski on hea, et Sokk leiab kogemuste vahel ka kohta noorpalluritele seda õhku nuusutada, kus neil juba lähiaastatel tuleb hakata ilma tegema. On vähe tõenäoline, et keegi sellest triost ka lõplikusse valikusse kuulub, ent vähemalt saavad pallurid selles süsteemis kaasa teha.

Aga kuna küsimus oli üks nimi, siis on vastus Gert Dorbek. Põhjus väga lihtne, ta on niigi korralikult mehitatud 2-3 positsioonil selgelt kõige väiksema potentsiaaliga ja enamus sama positsiooni meestest on temast juba oma mängutasemel mööda läinud.

2. Kas on mõni mängija, kelle puudumine kandidaatide seast Sulle tuska valmistab?

HR: Kui kandidaatide seas on juba Matthias Tass ja Sander Raieste, peaks seal minu arvates olema ka Kristian Kullamäe. Aga nagu järgmise küsimuse vastusest näha, ei usu ma, et Tass ega Raieste lõplikusse valikusse mahuks. Sama kehtiks ka Kullamäe puhul, mistõttu pole hullu, et ta kandidaatide seas pole.

JJ: Otseselt ei saa ikkagi nii öelda. Jah, ehk ilmselt oleks väärinud võimalust ka Kristian Kullamäe, ent tema elu ja olu on Saksamaal praegu kohas, kus tal on kasulikum seal keskendunult edasi mütata. Mängujuhi positsioonil on temast veel Sokk ja Laane ka paremad - rõhk sõnal veel.

Mõistagi tahaks ju koondises näha ka Maik-Kalev Kotsarit ja Rauno Nurgerit, kuid nende saatus oli juba enne teada, nii et neid on raske taga nutta.

KJ: Kristian Kullamäe, kuid tema aeg tuleb järgmine suvi. Praeguses valiktsüklis pole lihtsalt seda aega, et mänguskeemid ja -plaanid noorele pallurile selgeks teha.

VA: Võiks olla veel üks U18 koondise liider Kristian Kullamäe, kuid reaalselt väga vahet pole - nii tema kui ka ta eakaaslaste õige koondisega liitumise aeg saabub niikuinii alles eeloleval suvel.

3. Kandidaate on 20, lõplikusse valikusse novembrikuisteks mängudeks jäävad 14 pallurit. Kes peaksid Sinu arvates koondisesse jõudma?

VA: Positsioonid 1-3 Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane, Rain Veideman, Martin Dorbek, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Jaan Puidet, Tanel Kurbas, eesliinis Erik Keedus, Kristjan Kangur, Janar Talts, Kristjan Kitsing, Indrek Kajupank, Kregor Hermet.

HR: Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane, Martin Dorbek, Rain Veideman, Janari Jõesaar, Martin Paasoja, Tanel Kurbas, Jaan Puidet, Indrek Kajupank, Erik Keedus, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing, Janar Talts ja Kregor Hermet.

JJ: Usun, et lõplik valik näeb välja selline: Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane, Martin Dorbek, Rain Veideman, Janari Jõesaar, Martin Paasoja, Tanel Kurbas, Jaan Puidet, Erik Keedus, Indrek Kajupank, Kristjan Kitsing, Kristjan Kangur, Janar Talts, Kregor Hermet.