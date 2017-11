Korvpalli Euroliiga viies mängudevoor on selja taga ning lisaks tavalistele kossusõpradele pakkus see rõõmu ka statistikagurmaanidele, kes järgnevad arvud kokku said lüüa.

11 - Nädala parima auhinda on pälvinud nüüd Nando De Colo, kes võttis selles arvestuses enda nimele rekordi. Varasemalt jagas prantslane saavutust Mirsad Turckaniga.



1604 - lauapalli on Euroliigas nüüd noppinud Madridi Reali keskmängija Felipe Reyes. Vana Maailma klubikorvpalli rekordnumbrit püstitades läks mees mööda Ioannis Bourousisest, kes napsa hispaanlaselt saavutuse enda nimele möödunud hooajal.



1000 - punkti on nüüd Euroliigas visanud Luigi Datome. Ühtlasti suutis vanameister läbi korvirõnga saata ka oma sajanda kolmepunktiviske Fenerbahce särgis.



14 - korvisöötu jagas Nick Calathes laiali Panathinaikose Superfoodsi mängus. Number, mis on nii mängumehe enda, kui ka klubi Euroliiga rekord.