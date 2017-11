Järgmisel esmaspäeval, 13. novembril ilmub Kalle Muuli ja Helen Sule poolt kirjutatud raamat "Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel", kus Eesti tipptennisist räägib oma elust ja karjäärist. Raamatu autor Kalle Muuli käis ahjusooja väljaannet tutvustamas "Vikerhommikus" ning paljastas jutajamise käigus nii mõnegi kiivalt hoitud saladuse.



Kaia Kanepi on üht haigust väga edukalt varjanud – ta on olnud toitumishäirete küüsis väga pika osa oma karjäärist, kirjutab ERR Sport. "Jah, see oli mulle selles mõttes üllatus, et teada oli, et Kaial olid suured kaaluprobleemid ja neid seostati valetreeninguga ja millega iganes, aga Kaia ise räägib raamatus põhjalikult sellest, kuidas tal tekkis toitumishaigus," avaldas Muuli.



"Kuidas ta oli buliimia küüsis, kuidas ta kasutas igasuguseid medikamente – mitte keelatud aineid, aga muid ravimeid – ja kuidas ta võitles sellega ja kuidas ta lõpuks selle ka võitis."

Kuidas on võimalik nii kõrgel tasemel spordis, et inimene on selle probleemiga üksi? "Kõik said aru, et tal on toitumisega mingi probleem, aga keegi ei pidanud seda haiguseks. Ta käis ju paljude toitumisnõustajate juures, kas Eesti tuntumate – Zilmeri, Adik Levdini – juures ja ka välismaiste – rootslaste, prantslaste ja paljude juures –, aga ta ei rääkinud kellelegi, et tal on selline söömishäire ja sellepärast ei osatud seda ka ravida. Vaadati lihtsalt, et inimene läheb heast peast paksuks ja tuleb mingit dieeti pidada, kapsalehti süüa," selgitas Muuli.



Lisaks tunnistas autor, et raamatut hakati kirjutama, sest tol hetkel oli Kanepi kindel, et soovib tipptennisest taanduda. Ometi tärkas eestlannal koostamise ajal taas soov väljakule naasta ning praegu naudib ta taas täiel rinnal võistlemist.