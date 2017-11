Eesti koondis peab sel nädalal kaks maavõistlust, kui võõrsil minnakse vastamisi Soome ja Maltaga. Koondise koosseisus toimus üks muudatus, kui mängudest jääb eemale värskelt isaks saanud Siim Luts.

„Soovime koondise poolt Siimule palju õnne! Lapse sünd on nii eriline sündmus, et on loomulik, et ta veedab järgmised päevad oma perega, see on tavapärane praktika,“ sõnas koondise peatreener Martin Reim.

Soome – Eesti matš leiab aset 9. novembril kell 19 Helsingis. Kohtumisest teeb otseülekande ETV2. Malta – Eesti maavõistlus algab 12. novembril kohaliku aja järgi kell 15, Eesti aja järgi kell 16.