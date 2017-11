Jalgpalliklubid Tallinna Levadia ja FCI Tallinn selgitasid tänasel ühendklubi pressikonverentsil, et FCI Levadiale annab juriidilise keha Levadia, kuid meeskonna peatreeneriks saab Infoneti senine loots Aleksandar Rogic.



"Tahame pakkuda parimat võimaliku toodet ning selle nimel ühendame klubid. Võtame mõlemast meeskonnast parimad mängijad ja peatreeneriks saab Aleksandar Rogic," sõnas Viktor Levada. "Eesmärgiks on endiselt Euroopa liigas alagrupiturniirile jõudmine."

Sealjuures ei pea uus klubi euroteel Levada sõnul kohe esimesel katsel edukas olema, vaid võib mitmel aastal proovida, sest meistritiitli võitmise korral on võimalused Euroopas märgatavalt paremad.

Senine Infoneti president ja asutaja Andrei Leškin uue klubiga otseselt seotuks ei jää, kuid aitab ka edaspidi nõu ja jõuga. "Ma väsisin lihtsalt jalgpalli nendest asjadest, mis võtsid mu vaba aega ja mille nimel ma pidin kogu aeg pingutama," lausus Leškin.

FCI Levadia peatreener Aleksandar Rogic meeskonna ehitamisega tormata ei soovi. "Eks mõtteid on olemas, aga arutelu jätkub. Peame välja valima 20 mängijat, kes suudavad parimat tulemust näidata. Otsustega ei tasu kiirustada," lausus serblane. Üheks abiliseks ühendklubi juures saab Vladimir Vassiljev, lähiajal peaks lisanduma veel abitreener ning väravavahtide treener.

Levadia spordidirektori Sergei Pareiko sõnul on Levadia mängijatest kehtiv leping all seitsmel-kaheksal mängijal, Dmitri Skiperski sõnas, et Infoneti poolt võib selliseid mängijaid olla kolm-neli.