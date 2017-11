Täna teatasid oma ühinemisest kaks Eesti jalgpalli tipptiimi Tallinna Levadia ning Infonet. Nõmme Kalju president Kuno Tehva rääkis Õhtulehele, miks nemad nn superklubiga ei liitunud.



Hetkel Torinos toimuval Euroopa klubide liidu seminaril viibiv Tehva sõnas, et kolme klubi omanike ning presidentide tasandil on väga pikka aega omavahel hästi läbi saadud ja mõtteid vahetatuid.



"Tõepoolest, laual olid erinevad ideed," alustab Tehva. "Infoneti-Kalju ühinemine, kolmekesi superklubi loomine. Lõpuks jäi Infoneti ja Levadia ühinemine. Ma ise suhtun sellesse aupakliku lugupidamisega. Ei oleks ühelgi klubil olnud häbi öelda, et ma enam ei jaksa ja lõpetan."

Tehva usub, et Kaljust võib iseseisvalt superklubi kasvada, seetõttu ei läinud nad ka ühinemisega kaasa.

"Me ei taha kuidagi oma teelt pöörata," jutustas ta. "Väga raske on, aga nii kaua, kui energiat ja jaksu on, siis jätkame. "Tundus, et Infonet ja Levadia suudavad teineteist emotsionaalselt täiendada. Kalju puhul oleks liitumist väga raske ette kujutada. Valisime endale oluliselt raskema tee, aga seda koormat pean koos mängijate, fännide, kogukonna, lapsevanemate ja klubiliikmetega kandma."