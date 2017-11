Kusjuures Mets on seal keskkaitsja (meeskonda toodi ta selgelt alumiseks poolkaitsjaks), sest viimased kaks mängu on ta just sel positsioonil mänginud. Põhjuseks kapten Pablo Mari vigastus.

"Huvitav, kui kapten tagasi tuleb, kuidas siis positsioonid jaotuvad," mõtiskleb Mets, kes jätkaks meeleldi keskkaitsjana. "Loodan, et see pole asenduslüke. Aga ma ei hakka võitlema, et kui kaitses ei mängi, siis ei mängi üldse. Olen poolkaitses ka õnnelik. Pole probleemi."

Kui 11 vooru peetud, leiab Breda meeskonna liigatabeli 16. realt. Ent sama palju punkte (9) on ka 14., 15. ja 17. satsil. Tabeli keskosa on kahe võidu kaugusel.

"Liiga on väga ühtlane. Kõik võivad vabalt kõiki võita. Eelmises voorus Ajax kaotas kodus [1:2 Utrechtile], mis on üllatav, aga samas ei ole ka. Teame, et me pole hetkel seal, kus peaksime. Treener ütleb meile koguaeg, et kui mängime samamoodi edasi, siis punktid tulevad. Et ärge vaadake tabelit.

Aga paratamatult tuleb kuskil mingi piir ette, kus hakkad mänge ja punkte lugema. Õnneks veel pole see hetk käes. Arvutada pole mõtet. Teame, mis on meie potentsiaal. Peame selle ära realiseerima, et viigimängud lõppeksid võiduga."

Hollandi ja eelmise mängupaiga Norra kõrgliiga suurimaks erinevuseks peab Mets seda, et tulpidemaal on tasemelt natuke paremad mängijad. "Liigas on väga palju tehnilisi ja häid mängijaid, kelle esimene puude ja tribling on väga head. Ja kes suudavad väga kiiresti teha selliseid asju, mida ma Norras ei näinud."

Nimeliselt tõi ta välja Rotterdami Feyenoordi 22aastase poolkaitsja Tonny Vilhena. "Olin tal koguaeg lähedal, aga ei saanud kunagi nii lähedale, et pall ära võtta," meenutab Mets septembri lõppu. "Ta kattis palli nii hästi. Olin juures, aga kas ma reaalselt ohtu kujutasin... Ta oskas väga hästi palliga ümber käia ja võtta puute minust eemale."

Ta tõdeb, et kohanemine oli alguses ikka raske, sest tempo on Norraga võrreldes märgatavalt kiirem. Eriti eredalt on tal meeles 1. vooru mäng võõrsil Arnhemi Vitessega, kuhu ta sekkus teiseks poolajaks.

"Vaatasin alguses pingilt, et me oleme ikka täitsa poisid meeste kõrval. Me ei saanud esimesed 30 minutit omavahel üle kolme söödugi tehtud. Saime kõik väikse šoki. Vitesse jättis mulle tol hetkel väga suure mulje. Tundsin, et selles liigas võib meil väga keeruliseks minna. Aga esimene ehmatus on möödas, oleme harjunud ja võimelised kõigiga mängima."

Ta lisab, et Hollandis tuleb otsuseid palju kiiremini vastu võtta kui Norras. Juba enne palli saamist pead teadma, mida sellega edasi teed. Vastasel juhul on pressing peal ja järgneb tõenäoliselt pallikaotus. Mets leiab, et on selles vallas loomulikult edasi arenenud.