Joodik istub pargis ja joob veini. Tema juurde tuleb keegi poiss ja ütleb: "Onu, öelge palun, mis kell on?"

"Mine ära poiss, ära sega!" vastab joodik.

Viie minuti pärast tuleb poiss tagasi: "Onu, öelge, mis kell on."

"Mine ära!"

Mõne aja pärast on poiss jälle tagasi: "No onuke, öelge, mis kell on!"

"Noh olgu siis," nõustub joodik, "ma ütlen: "Mis kell on..."."