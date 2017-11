Ega ma ei mõelnud selle peale, mida Levadia järgmisel aastal teeb. Kas ta läheb Infonetiga kokku või äkki Kaljuga. Ma arvasin, et nad on mõlemad piisavalt suured ja ikkagi ajalooga klubid. Ei tulnud selle peale, et nad võiksid liituda, aga ju nad näevad sellel mingit võlu."

Levadia ja Infoneti ühinemisest: "Huvitav lugeda, saab ka uudiseid lehtedest. Eks [Sillamäe Kalevi] litsentsist ilmajäämine oli arusaadav juba varasema põhjal, aga liitumine on üllatav. Tagantjärele mõeldes, siis nii see elu käibki - liitutakse ja minnakse lahku. Nagu abielu." (naerab)

Soome ja Malta mängudeks Infonetist ega Levadiast kedagi koondises polegi . Ka mitte Dmitri Kruglovi. "Vanemad mängijad, kellel olnud pikk hooaeg, said puhkama jääda. Tean täpselt, milleks Dima Kruglov väljakul võimeline on ja mis ta teeb. Ta ei ole kindlasti maha kantud, vaid tahan pigem näha, mida näiteks Karl Mööl teeb tugevas lahingus väljakul. Või keegi teine, kes vähem saanud mängida."

Esimese laagri eesmärgist: "Karl on kindlasti see, kes peab oma mänguaja saama ühes või teises mängus. Võib-olla mõlemas. Joonas [Tamme] tahaks ka keskkaitses proovida.

Brent [Lepistu] pole saanud väga palju mängida, samamoodi Artjom [Dmitrijev] keskväljal. Rauno Sappineni on aeg proovida. Arvan, et ma ei saaks Sappinenist ainult Okeania mängude pealt sellist pilti, mis annaks valikmängudeks väga hea ülevaate. Kindlasti on Soome vastu pilt tunduvalt adekvaatsem."

Kas keegi jäi raske südamega eemale? "Esimesest kahest mängust ma ei ütleks... Pigem Okeaania mängudes oleks soovinud näiteks Kaspar Mutsot näha, aga kahjuks ta ei saanud perekondlikel põhjustel tulla. Ka mõni teine, keda tahtnuks proovida, jäi isiklikel põhjustel eemale."

Mis seis on Läti liigas mängivate Bogdan Vaštsuki ja Kevin Kauberiga? "Vaštšukiga on väga lihtne seis. See initsiatiiv peab tulema mängijalt, sest tema on mulle selgesõnaliselt öelnud, et ei taha Eesti koondises mängida. Kui ta U21 vanuses oli. Minu jaoks on see täiesti okei. See, et ta Läti liigas mõne värava lööb, ei ole veel väga veenev. Kõigepealt pead olema väga kõva oma riigi koondise fänn. See on võib-olla esimene asi. Ma tean tema tugevusi ründajana, ega ta ei ole halb mängumees.

Kauberiga ei ole otseselt sarnane seis. Ta on noortekoondises olnud. Hetkel ei näinud ma põhjust teda kutsuda, eelistan ääre peal pigem U21 mängijaid."

Kas mõne Premium liiga mehe piiri taha pääsemine on koondise vaatevinklist kriitilise tähtsusega? "Ka niimoodi võib [sõnastada]. Oleks liiga, mis sunnib kas või kiiremini otsuseid vastu võtma... On küll kriitlise tähtsusega. Aga meie mängijate ring ei ole nii suur, nad on ka vaatamata sellele võib-olla koondise nimekirjas. Lihtsalt meie konkurents ei ole siis nii tihe. Olek hea küll, kui mehed saaksid ennast kuskil proovile panna."

Nimeliselt tõi ta välja Mööli, Lepistu, Tamme ja Sappineni.

Kas Karol Mets on Hollandis silmanähtavalt arenenud? "Jah, kindlasti. Ega see ei tule ühe või kahe kuuga, aga Norras ja Hollandis mängimine annab koondisele juba seda, et sa oled harjunud olema natukene võõras keskkonnas. Natuke võõral staadionil. Ei ole nii, et oled seal üles kasvanud, tead igat fänni nimepidi ja lehvitad. See kõik kokku annab mängijale enesekindlust. Julgen öelda, et Karolil on praegu kõik väga hästi. Meie mängustiilile on väga oluline, et ta seal mängib.“

Augusuti lõpus Borissovi BATEga lepingu lõpetanud Artur Pikk leidis oktoobri keskel uue mängupaiga Slovakkia kõrgliigas. Ka see rõõmustas Reimi. "Oli ju šanss, et ta läheb võib-olla alles jaanuari kuhugi. Ta saab nüüd regulaarselt mängida. Kesk-Euroopas on lihtne liikuda ühest kohast teise, [Ilja] Antonov on hea näide. Ta ei olnud küll Austria kõrgeimas liigas, aga sai suhteliselt korralikusse võistkonda (Sloveenia kõrgliigaklubi Rudar - M.T.)."

"Ma olen näinud Tšehhi ja Poola liigat. Arvan, et need on sutsu tugevamad. Bosniad, Slovakkiad ja Sloveeniad on kuskil natuke allpool. Arvan, et BATE ei ole kindlasti nõrgem võistkond kui [Pika] praegune klubi. Võib-olla isegi tugevam, aga kui sa ei mängi, siis pole seal mõtet olla."