See klubi loodi 2002. aastal, veel 2006 mängis meeskond viiendas, 2009 kolmandas, 2012 esiliigas, 2013ndast meistriliigas ja 2016 tuldi Eesti meistriks. Seejärel võideti ka superkarikas, Evald Tipneri karikas...

Kuni laupäev tõi teate ühinemisest FC Levadiaga, mis praktiliselt tähendab selle klubi kadumist Eesti jalgpallikaardilt. Jah, tegemist on kauase Infoneti, sel hooajal FCI-ga.

Pikki aastaid tähendab väljend Tallinna derbi FC Flora ja Levadia vastasseisu, ühel hetkel sekkus sellesse Nõmme Kalju. Ning mõni aasta tagasi pistis jala ukse vahele ka Infonet.

„Lõpetasime 2015. aasta Eesti meistrivõistlused neljanda kohaga. Tundsime, et see polnud siiski maksimaalne tulemus, mida me suutnuks välja mängida. Minu meelest olime siis Flora ja Levadiaga praktiliselt samal tasemel ning seejärel tuli arutleda, mis jäi nendega võrreldes puudu?“ rääkis Infoneti toonane peatreener Aleksandr Puštov Õhtulehele umbes aasta tagasi, pärast meistritiitli võitmist.