Täna kogunes Tallinnas Eesti jalgpallikoondis, et valmistuda maavõistlusteks Soome (9. nov) ja Maltaga (12. nov).

Põhitegijatest jäävad matšidest eemale kapten Ragnar Klavan (Martin Reim lubas tal Liverpooli jääda, sest seal on tulemas tihe ja raske graafik), maestro Konstantin Vassiljev (taastub vigastusest) ja vasakäär Siim Luts (sai äsja esimest korda isaks ehk on perega).

Eesti koondis mängudeks Soome ja Maltaga:

Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 36/0

12 Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

Kaitsjad

17 Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 125/0

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 60/0

18 Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 43/0

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 36/0

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 23/0

3 Artur Pikk (05.03.1993) – MFK Ružomberok (SVK) 21/1

31 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 11/3

33 Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

2 Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 1/0

Poolkaitsjad ja ründajad

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL) 62/13

9 Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 62/9

8 Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 42/7

6 Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 35/2

16 Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Kemi PS (FIN) 30/1

11 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 11/1

4 Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 10/4

20 Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 5/0

7 Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 4/0