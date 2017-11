Kaia Kanepi kirjeldab raamatus suhteid treeneritega: Karjus puges voodisse, Luzginile pani ise käed ümber kaela

Kanepi taipas, et too omaette vanduja oli tema enda treener. "Nui" tähendab reketit, mille keeled olid kulunud, Kanepi polnud mängu ajal pannud tähele treeneri soovitust seda vahetada. Õhtusöögi ajal küsis Kanepi Karjuselt selgitust ning too seletas, et temas on kaks poolt ja palus toda teist mitte tähele panna.

Kaia oli šokeeritud, kuid vahetas katkiste keeltega reketi ära. Kuid üks asi ei andnud talle siiski rahu. "Ma ei ole Silverisse armunud ja mul pole tema kui mehe vastu õigupoolest mingeid soojemaid tundeid, aga ma lasen sellel siiski sündida. Mu elus pole juba ammu ühtki lähedast inimest olnud. Silveri sõim ja eriti litsiks sõimamine riivab mind seetõttu eriti valusasti," räägib Kanepi.

Aastatel 2003-2007 juhendas Kanepit Andrei Luzgin. Mängija tunnistab: "Alates 2005. aasta viimasest turniirist Dubais pole me Andreiga ainult sõbrad. Ma ei tea, kuidas see juhtus - see lihtsalt läks nii -, aga ilmselt juhtus see isegi minu algatusel. Mäletan igatahes, kuidas ma kord rongis Andrei najale tukkuma jäin ja käed talle poolunes ümber kaela panin.

See suhe närib pidevalt mu hinge. Andreil on elukaaslane ja laps. See on minu usu vastu."