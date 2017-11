Tänasel spordipäeval pakub põnevust jäähoki - Robert Rooba koduklubi Jyväskylä JYP kohtub Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängus Tampere Tapparaga. Tegemist on Soome siseasjaga, avamängust on JYP-l kaasa võtta 3:1 edu. Koduses ja Balti liigas mängitakse õhtul korvpalli. Need ja kõik muud põnevad spordisündmused Õhtulehe päevaülekandes!