Hinnatud spordipsühholoog Aave Hannus sõnab, et ta pole mingil juhul nõus kommenteerima tennisisti Kaia Kanepi avameelsest raamatust pärinevaid seiku, kuid annab siiski üldise selgituse, mida arvata sellest, kui treeneri ning õpilase suhe muutub lähedasemaks, kui peaks.



"See ei ole okei," on tema konkreetne reaktsioon. "Kui võtame üldiselt treeneri ja sportlase suhet, siis see pole okei. Konks on selles, et see on ühest küljest lähisuhe – see on nii tihe koostöösuhe, mis eeldab suurt vastastikust austust ja usaldust. Samas on see hierarhiline suhe, ülemuse-alluva suhe. Sellise koostöö puhul tekkivaid topeltsuhteid ei saa lugeda eetiliseks. Kui mõtleme juhtimise peale, siis treeneril on formaalne võim. Sportlasel on vähem võimu – tal on vähem oskusi ja teadmisi. See ei ole kahe võrdse partneri suhe. Nõrgemal positsioonil olev inimene ei ole tihti võimeline end kaitsma.“