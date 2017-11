Urmas Sõõrumaa Kanepi ja Karjuse afäärist: Kaia säravamad etteasted tulidki sellel perioodil

Aastatel 2007-2013 Eesti tenniseliidu president olnud Urmas Sõõrumaa kiidab Kaia Kanepit, kes paljastas elulooraamatus "Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel", kuidas endine treener Silver Karjus Prantsusmaal peetud turniiril tema voodisse puges. Karjus juhendas Kanepit aastatel 2010-2012.

"Midagi sellist, mis mind oleks toona häirinud, selles juhtumis ei olnud. Mõlemad on täiskasvanud inimesed ning tennisemaailmas pole selline suhe ju ainuke. Spordis on taoliseid lähisuhteid rohkem kui räägitakse. Kuluaarides on olnud ikka jutte, et sellised suhted on olemas ja tippvormis sportlasel on vaja ka teistsugust lähedust," ütles praegune Eesti olümpiakomitee president Sõõrumaa Õhtulehele.

Raamatu väljaandmist toetanud suurärimees lisas, et Eesti tenniseelule Kanepi ülestunnistused kahjuks ei tule. "Mis seal salata, Kaia säravamad etteasted tulidki samal perioodil. Kokkuvõttes ju tiimitöö toimis. Kaia on tubli tüdruk, et ta julgeb selliseid asju välja öelda. Usun, et tal on tulevikus kergem elada ja olla. Pigem usun, et see tuleb tennisele ikkagi kasuks," lausus Sõõrumaa.