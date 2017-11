Tüüpiline tennisist on heas vormis. Heas vormis inimesed on aga üldiselt õnnelikumad. Õnnelikumate inimestega kujuneb aga üldiselt lõbusam suhe. Ja milleni me välja jõuame? Ning heas vormis inimesed pakuvad reeglina ka silmailu.

3 Neil mõlgub meeles armastus

Pessimist ütleb, et tennisistile ei tähenda armastus midagi. Me arvame vastupidi. Olgu siis seis 40-0 (ingliskeelne sõnademäng, 40-love) või 0-40 (love-40), armastus (love) mõlgub ikka meeles. Nad teavad, et sõnal love on kaugelt rohkem kui üks tähendus ja nad on sellele avatud!

4 Segapaarismäng!

Milline spordiala veel saab sulle ja vastassoo esindajale pakkuda meeldivat võistlusmängu? Segapaarismängus saab higi voolama lasta, aga samal ajal parandada omavahelist keemiat. Mis on magusam võitmisest ja soojast kallistusest külma käepigistuse asemel!

5 Parimad sihtkohad puhkuseks

Tennist saab üle maailma mängida avalikel väljakutel. See on alati meeldiv. Lisaks on paljudes ilusates paikades olemas vinged tennisekompleksid. Need võib leida ranna lähedal, kaasavaraks maailmaklassi spaa. Puhkus koos tennisistiga tähendab alati hästi veedetud aega.

6 Nad on alati päevitunud

Tennisistid viibivad palju päikese käes, mis tähendab, et nad on peaaegu alati hästi päevitunud. Pruunina näeb igaüks parem välja...

7 Nad teavad, kuidas tervislikult auru välja lasta

Kui tennisist kurvastab, saab ta end väljakul välja elada. Erinevalt teistest ebatervislikest stressi maandamise viisidest saavad nad minna mängima ja palli taguda. See on enam-vähem kõigist alternatiividest palju parem!

8 Sinu koer armastab neid

Tennisistidel on alati olemas mõni vana pall. Ja nad saavad su lemmikloomale tundideks tegevust pakkuda!

9 Neile meeldib servida

Taas ingliskeelne sõnademäng - serving on tennisistide tugev külg ja kellele ei meeldiks lasta end teenindada?!

10 Neil on tugev käepigistus