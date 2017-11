44aastane Luzing on 12kordne Eesti tennisemeister (3x üksikmängus, 5x paarismängus, 4x segapaarismängus). Lisaks on ta kodumaal võitnud 12 hõbe- ja 9 pronksmedalit. Samuti on ta mänginud 8 korral (1996 – 2004) Eesti Davise karika koondises. Maailmamõistes jäi suur läbilöök tegemata, kui ATP-tabelis on tema parim 1996. aasta augustis välja võideldud 1212. positsioon.