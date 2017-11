Mõne aasta eest Eesti U21 koondist esindanud jalgpallur Bogdan Vaštšuk teatas, et praegune meeste koondise peatreener Martin Reim on temast valesti aru saanud ning ta väga tahab Eestit esindada.

"Vaštšukiga on väga lihtne seis. See initsiatiiv peab tulema mängijalt, sest tema on mulle selgesõnaliselt öelnud, et ei taha Eesti koondises mängida. Kui ta U21 vanuses oli. Minu jaoks on see täiesti okei. See, et ta Läti liigas mõne värava lööb, ei ole veel väga veenev. Kõigepealt pead olema väga kõva oma riigi koondise fänn," rääkis Reim eile ajakirjanikele.

Selle peale kirjutas Vaštšuk oma Facebooki küljel: "Kahjuks meil peatreeneriga juhtus arusaamatus. Ütlesin EI, mitte selle peale, et ma ei taha mängida koondises, vaid sellepärast, et mul olid isiklikud põhjused. Mul oli ja on soov mängida Eesti koondise eest, terve elu elan siin ja armastan Eesti riiki ning alati soovin koondisele edu mängudel!"

Vaštšuk kinnitas koondisekutse ootust ka soccernet.ee-le ja selgitas omaaegset loobumist: "See oli umbes kaks aastat aastat tagasi, kui ta helistas mulle ja küsis, et kas ma olen valmis U21 koondisega San Marino vastu mängima. Vastasin, et mul on pisivigastus ja vabandasin, et ei saa tulla. Pärast seda nägin uudiseid, et Vaštšuk ei taha Eesti eest mängida. Ma olin šokis. Ma olin tema all U21 koondises olnud ja ta oli alati minu vastu väga hea."