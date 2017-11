Majanduspool oli enam-vähem stabiilne, kuid keegi ei osanud eeldada rea probleemide otsa põrkumist. Klubi president (Andrei Leškin - toim) arvestas Meistrite liiga esimesest eelringist edasi pääsemise ja sellega 300 000 euro teenimisega. Olen kindel, et kõike praegu toimuvat poleks juhtunud (teatavasti ühines Infonet Levadiaga, kuid sisuliselt kadus - toim), kui me alistanuks Malta meistri.

Minu poolt polnud ilus klubi presidendi kritiseerimine, kuid meil olid temaga rahalistes küsimustes erimeelsused. Tema oli ärimehena kindel, et kui panustab palju, saab veel rohkem vastu. Kahjuks pole spordis alati nii.

Kas nägite juba ajal, kui veel klubis olite, märke, et võib tulla ühinemine mõne teise klubiga? Kas see võis olla ka üks teie Infonetist lahkumise põhjuseid?

Praegu tagasi vaadates loomulikult mõistan, miks kõik niimoodi läks, otsus idanes juba ammu. Andrei (president Leškin - toim) otsis väljapääsu ja leidis just niisuguse. Minu ega klubi spordidirektori Dmitri Skiperskiga asja ei arutatud. Ühinemine oli rohkem kuulujutu tasemel, aga mitte Levadia, vaid Nõmme Kaljuga.

Ma ei lahkunud klubist. Mind pandi fakti ette, et kas töötan nii nagu president ütleb või mind vallandatakse. Aga me kõik mõistame, et Andrei ei näinud mind FCI Levadia koosseisus ning Levadia veel enam ei näinud. Kui mind poleks vallandatud, juhtunuks see nüüd automaatselt.