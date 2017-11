Er war ein Idol, Weltmeister und immer ein kölscher Jung. Ich bin sehr traurig und werde Hans Schäfer für immer als den größten Kölner Spieler und tollen Menschen in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, Hans #kölschejung #effzeh 🙏🏻

A post shared by Lukas Podolski (@poldi_official) on Nov 7, 2017 at 3:45am PST