Eesti ühe edukama tennisisti Kaia Kanepi värskelt avaldatud raamatus leidub nii mõndagi intrigeerivat. Näiteks tunnistab ta, et tal tekkis turniiride ajal romantiline kokkupuude nii treeneri Silver Karjuse kui ka Andrei Luzginiga.

Kanepi avameelne kirjeldus intiimsetest suhetest on palju kirgi kütnud ning teiste seas avaldas Facebookis arvamust ka tuntud meestearst Margus Punab, kes tennisisti ülestunnistusi kiidab.

"Kommentaariumis kiputakse Kaiat hurjutama, et kena inimene sellistel teemadel ei räägi. Vastupidi, tegemist on minu arvates väga olulise teemaga ja spordi, eriti naisspordi, "suure saladusega". Seksuaalsed pinged, kindlasti ka suhted on vägagi sagedased. Treener-õpilane, sponsor-sportlane jne," arutles Punab.

"Üle maailma toimub selliste suhete avalikustamise laviin. Kui vaadata, kui palju lootustandvaid noori naisportlasi oma sportlastee hilispuberteedis lõpetab, siis usun, et üheks oluliseks osaks on ka just selles sfääris tekkinud ja lahendamata probleemid. Usun, et on üsna palju naisi, kes oma süütuse just noorpõlve treenerile annetas. Seega TUBLI KAIA!"