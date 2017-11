Esmaspäeva õhtul poelettidele jõudnud Kaia Kanepi elulooraamat „Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel“ (autorid Kalle Muuli ja Helen Sulg) on meedias saanud kõvasti kõlapinda. Peamiselt seetõttu, et ühes peatükis avaldab tennisist, et magas oma endiste treenerite Silver Karjuse ja Andrei Luzginiga.

Kui Luzginiga tekkis Kanepil 2005. aastal armusuhe, siis Karjusega (Kanepi treener aastatel 2010-12) mitte. Ühel Prantsuse Rivieras toimunud ITFi turniiril sundis rahapuudus Kanepi ja Karjuse ühte tuppa ööbima. Oli turniiri esimene päev. Kanepi tegi parasjagu lõunauinakut, kui Karjus talle sängi puges.

„Ma ei ole Silverisse armunud ja mul pole tema kui mehe vastu õigupoolest mingeid soojemaid tundeid, aga ma lasen sellel siiski sündida. Mu elus pole juba ammu ühtki lähedast inimest olnud,“ avaldab Kanepi raamatus.

Kaader aastast 2011. Tagantjärele selgub, et Kaia Kanepi ja Silver Karjus jagasid lähedust ka väljaspool tenniseplatsi. (Õhtuleht)

Õpilase ja treeneri vaheline armusuhe pole spordimaailmas midagi ennekuulmatut. Eriti tennises. Näiteks aastal 2000 kurameeris Sports Illustrated’i andmetel vähemalt tosin naiste esisaja mängijat oma juhendajaga. Mõned neist olid suisa abielus.