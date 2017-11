Maailma korvpallis tõeliselt suurte mängijate sekka tõusnud Giannis Antetokounmpo jaoks on imede tegemine rutiiniks muutunud. Ateena tänaval võltsitud kellasid müünud poisike jõudis paari aastaga NBAsse ja areng pole peatunud. Piltlikult öeldes läheb tema mänguoskus edasi iga astutud sammuga ja need sammud on oi kui pikad! Sama kehtib ka lõunanaabri Kristaps Porzingise kohta. Just nemad hoidsid teisipäevase seisuga NBA suurimate skooritegijate edetabelis kahte esimest kohta. Varem on see olnud ainult ameeriklaste pärusmaa.

Esmalt Antetokounmpost. Tegelikult on ta ebareaalsena mõjuvate liigutustega pealtvaatajaid ahhetama pannud juba ammu. Isegi 2013. aastal Tallinnas peetud kuni 20aastaste EM-finaalturniiril mõjus ta erilisena. Ent pikad käed ja võimsad õhulennud ei pruugi veel midagi tähendada. Ohte on ju nii palju, olgu need seotud korvpalli või platsiväliste ahvatlustega.

Nigeeria juurtega umbkeelne Kreeka poisike võiks teoorias olla USA elustiili ja pingekoorma all kokku variseva sportlase arhetüüp. Pealegi on nii toore palluri – enne 2013. aasta NBA draft’i oli Antetokounmpo korvpalliga tegelenud viis aastat - puhul raske ennustada, kas ta ikka mängu jagab.