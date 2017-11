Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

"Teatud uuringud ütlevad, et viis kuud on minimum," sõnas Koovit ETV spordiuudistele. "Praegu öeldakse, et mida noorem sportlane ja eriti kui tegemist on naisterahvaga, siis isegi kaks aastat võiks olla see aeg millal tagasi naastakse. Öelda nüüd, kas Kelly puhul on see viis, kümme või viisteist kuud, seda täna ei saa keegi öelda."