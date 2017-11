Knicks on lätlase vedamisel alustanud hooaega üle ootuste hästi, kui kümnest mängust on võidetud kuus. Resultatiivselt hooaega alustanud Porzingis on keskmiselt 30 silmaga NBA teine punktitooja, enamat on suutnud vaid Giannis Antetokounmpo (31,9).