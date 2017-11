Oma kõige legendaarsema lahingu pidasid kõvad konkurendid aga hoopis oma tennisetee lõpus 1972. aastal. Rooswall oli toona 41 ja Laver 37aastane. Kohtumise võitis Rosewall 6:4, 0:6, 6:3, 6:7, 7:6. Märkimisväärne oli matš aga seetõttu, et seda vaatas 23 miljonit inimest.

"Kui mingisugune kohtumine on teinud tennise USAs kuulsaks, siis see ongi see," öeldi toona.

4. Serena Williams vs. Venus Williams

Väsimatute ameeriklastest õdede vastasseis kestab veel tänagi. 2000ndate alguses valitsesid Williamsid teatud perioodil tennisemaailma. Venus (37) tõusis 2002. aasta veebruaris esinumbriks, kui juulis võttis Serena (36) koha üle.

Alates 2002. aasta Prantsusmaa lahtistest mängisid nad nelja järjestikus Suure Slämmi turniiri finaalis teineteise vastu. See oli tenniseajaloos esmakordne kui neljal järjestikuse suurturniiri finaalis mängivad samad naised.

Eksperdid on öelnud, et mõlemad kuuluvad läbi aegade paremate mängijate sekka. Olukorra teeb aga eriliseks on see, et tegemist on õdedega ning tipus oldi samal ajal.

Tänaseks päevaks on Williamsid omavahel vastamisi läinud 28 korral. 17 mängu on võitnud Serena, 11 Venus.

3. Roger Federer vs. Rafael Nadal

Šveitslase ja hispaanlase vastasseis on praegusel ajal ehk kõige aktiivsem. Julgelt vanameistri nimetust kandvad mehed tõusid tänavuse aastaga taas kõige teravamasse tippu. Nadal (31) on ATP-tabeli esimene, Federer (36) teine.

Tänavu on omavahel kohtutud koguni nelja Suure Slämmi turniiri finaalis. Kõnekas on aga fakt, et kõik need kohtumised on võitnud Federer. Tõsi, šveitslane lubas endale hooaja keskel pikema pausi, mis võis talle edetabeli esikoha maksta.

Kogu pika ajaloo jooksul on vastamisi mindud 38 korral. Nadal on võitnud 23 matši Federer 15.

2. John McEnroe vs. Bjorn Borg

Kuigi legendide rivaliteet polnud kuigi pikk - nelja aasta jooksul mängiti 14 korda - siis neis oli korralikult kirge. Eriti vahvaks teeb vastasseisu tõik, et McEnroe ja Borgi saldo jäi 7:7 viiki.

Mis tegi kahe eelnimetatute matšid eriliseks on see, et nad mängisid totaalselt erinevat tennist. Siiski olid mõlemad maailma tipus. Borgi nähti kui äärmiselt stoilist mängijat, McEnroe´d aga plahvatusohtliku granaadina.

Ekspertide arvates pidasid nemad kaks ka tennisajaloo kõige mälestusväärseima kohtumise. 1980. Wimbledoni turniiri finaalis mängiti neljandas setis 34punktiline viigimurdja, mis võttis aega 22 minutit. Borg sai küll 16:18 lüüa, ent võitis kokkuvõttes matši.

1. Chris Evert vs. Martina Navratilova

Läbi aegade vägevaimaks rivaliteediks peetakse aga ameeriklanna ja tšehhitari duelli. Vahemikus 1973.-1988. aastani kohtuti omavahel lausa 80 korda. Seda on pea poole rohkem, kui järgmine kahe tennisist vastasseisude kogusumma.

Kuid asi pole vaid kvantiteedis. Väljakul olid Evert ja Navratilova küll vastased, kuid nende pikkade aastatega tekkis naiste vahel tugev sõprusside. Mõlema mängija erakordne stiil tegi nende duellidest nauditavad etendused.