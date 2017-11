Eelkõige tuleb leida tasakaal riideeseme mugavuse, liikuvuse ja õhulisuse vahel. Paljud mängijad on tehtud tööd kiitnud, ent tänavuse hooaja alguses on tulnud välja suur murekoht. Nõnda kõrgtehnoloogilised vormid pole eriti vastupidavad.

Pole mingi saladus, et spordirõivad arenevad tohutul kiirusel ja soorituse parandamiseks on riideesemete valmimisel suur osa tehnoloogial. Nõnda näeb ka Nike kõvasti vaeva, et NBA korvpalluritele võimalikult vägevad vormid valmistada.

Aaron Brooks is strong as hell rippin Tyler Ennis' jersey pic.twitter.com/lkrrgcS74J

"Asetame alati oma töös sportlase esikohale ja teeme kõik, et pakkuda parimat võimalikku toodangut," seisis suurkompanii teates. "Uued särgid on kergemad, mobiilsemad ja higile vastuvõtlikumad. Oleme saanud mängijatelt väga head tagasisidet.

Kahjuks on mõne palluri särk liiga lihtsalt purunenud. See on probleem ja üritame seda likvideerida nii kiiresti kui võimalik. Rõivaste kvaliteet ja sooritusvõime on meie jaoks kõige tähtsam. Teeme kõik, et tulevikus NBA mängijate särgid nii kergelt katki ei läheks."