Maaja Bratka on Tartust pärit 25aastane Eesti naiskorvpallur, kes mängib tänavu igapäevaselt Saksamaal Saarlois Royal võistkonnas. 190 sentimeetri pikkune keskmängija on sel hooajal Saksamaa liigas kogunud keskmiselt 17 mänguminutiga 5,7 punkti ja 3,1 lauapalli.



Maaja alustas korvpalli mängimist 9aaastaselt Tartus, klubis nimega Taba 89. Hiljem on ta kandnud Tartu Kalevi, Tartu Ülikooli, Audentese Spordigümnaasiumi ja Eclexi särki. Peale gümnaasiumi siirdus neiu Inglismaale, kus mängis Leicester Ridersi eest. Pärast Loughborough Ülikoolis Sports Science and Management eriala lõpetamist, pallis Bratka Itaalias, Techedge Broni eest. Nüüd on järg jõudnud Saksamaa kätte. Neiu enda sõnul on kõige kõvem tase olnud Itaalias, kus võrreldes praeguse Saksamaa liigaga oli mäng kiirem ja füüsilisem. Tänavune hooaeg pole Saarlouisi naiskonna jaoks alanud just kergelt. "Oleme palju mänge kaotanud, mida oli võimalik võita," sõnas Eesti koondise keskmängija. Eluga Saksamaal on Maaja enda sõnul kohanenud hästi ja millegi üle nurisemiseks põhjust pole. "Olen kenasti sisse elanud. Inimesed ja võistkonnakaaslased on väga toredad ja abivalmid."

Teatavasti pallib saksa kõrgliigas ka teinegi Eesti naiskonna korvpallur Mailis Pokk. Paraku ei jää kiire elutempo kõrvalt aega, et eestlannad saaksid koos midagi ette võtta. "Kuna treenime väga palju ja me ei ei ela väga lähestikku, siis kahjuks ühist vaba aega me eriti ei leia, et midagi põnevat ette võtta," tunnistas Bratka. Ühenduses ollakse aga tihedalt ning näiteks kodumaalegi saabuti viiendal novembril sama lennuga.

Iseloomustamaks profisportlase elu Saksamaa kõrgliigas, palusime Maajal rääkida enda tavalisest eluolust piiri taga. "Nädal näeb peamiselt välja treenides. Igapäevaselt on meil kaks trenni + teisipäev ja neljapäev käime ka jõusaalis. Tavaline päev algab varakult äratusega, millele järgneb trenniks valmis sättimine, hommikusöök ja trenni minek. Trenni sõidame autodega, kuna elame 15 minuti kaugusel saalist. Pärast trenni tuleme tavaliselt koju, sööme ja teeme väikse uinaku enne õhtust harjutuskorda. Pärast õhtust trenni tuleme koju, taaskord sööme ja vaatame koos majaga mõnda filmi või seriaali. Vabal päeval käime tavaliselt mõnes suuremas linnas või sõidame Luksemburgi aega veetma. Vabal ajal meeldibki mulle lugeda, filme või seriaale vaadata ning uusi kohti avastada." Milliste emotsioonidega laupäeval algavatele EM valikmängudele vastu lähed? "Järgnev valiktsükkel tuleb väga raske, aga olen motiveeritud mängima ja kogema korvpalli kõrgeimal tasemel. Kõige tähtsam on saada koostöö sujuma. Õnneks tunnevad paljud meist üksteist juba pikalt ning ma ei usu, et see probleemiks oleks," vastas Bratka. Viis huvitavat fakti Maaja Bratka kohta: 1. “Omandasin ülikooli hariduse Loughborough Ülikoolis, Sports Science and Management erialal.”

2. “Mulle meeldib reisida, kohtuda uute uute põnevate inimestega ja avastada uusi kultuure.”

3. “Mul hakkab kergesti igav, mistõttu otsin alati uusi ja huvitavaid tegevusi”

4. “Kui on võimalik siis jälgin naiste kui ka meeste Euroliiga live mänge.”

5. “Mulle meeldib aega veeta koos pere ja sõpradega.”