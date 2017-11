Läinud öösel pidas LeBron James oma NBA karjääri 1072. mängu*. Märgiline number, sest just sama palju kohtumisi pidas unistuste liigas maailma parimaks korvpalluriks peetav Michael Jordan.

Jamesi ja Jordanit on varasemaltki võrreldud, kuid nüüd on võimalik statistika üks-ühele vaadelda. Toome välja mõned arvud.

716 võitu ja 356 kaotust on Jamesi saldo.

706 ja 366 on Jordani samad näitajad.

29 105 punkti on James visanud, mis teeb keskmiseks 27,2 silma.

32 292 punkti viskas Jordan, mis teeb keskmiseks 30,1 silma.

7788 lauapalli on James hankinud.

6672 laupalli jäi Jordani saagiks.

7561 resultatiivset söötu on James jaganud.

5633 tulemuslikku passi jäi Jordani kontosse.

1765 vaheltlõiget on James teinud.

2514 jäi vaheltlõiget jäi Jordani kontosse.

50,2% on Jamesi visketabavus väljakult.

49,7% jäi Jordani visketabavuseks platsilt.

3365 pallikaotust on teinud James.

2924 pallikaotust tegi Jordan.

*Statistika on arvestatud vaid põhiturniiri mängudest.