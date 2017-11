Kuigi mees säutsus täpsemaks ei läinud, sai enamus USA meediast asjast üheselt aru - Bledsoe on kaotustest väsinud ja soovib Phoenixist uttu tõmmata. 27aastane mängumees oma säutsu avalikkusele ei kommenteerinud, aga kui meeskonna juhid läksid talt selgitusi nõudma, sõnas ameeriklane, et oli oma kaaslasega juuksurisalongis ning väsis tema järgi ootamisest.

I Dont wanna be here

"Liiga ei soovi, et mängijad hakkaksid sotsiaalmeedia vahendusel klubi musta pesu pesema," sõnas Dudley. "Ma olen kindel, et ta kahetseb praegu oma tegu ning käituks teisiti, kui tal oleks see võimalus. Mängijad ei saa vahetustehinguid nõudma hakata, isegi intervjuudes hoiame oma suud kinni. Need peavad jääma klubi siseasjadeks."