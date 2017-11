Eelmisel nädalal Tallinna Kalev/TLÜ korvpallliklubi peatreeneri ametist vabastatud Raido Roos hakkab juhtima Tallinna Kalevi korvpalliakadeemia noormängijate individuaalse spordimeisterlikkuse programmi.

"Ega juriidiliselt midagi pole muutunud, sest Raido Roosiga oli meil tööleping olemas. Tallinna Kalev/TLÜ meeskonna omanikklubi Pirita PK on meie akadeemia liikmesklubi aastast 2013. Nüüd muutub ainult tema töö sisu," ütles Tallinna Kalevi tegevjuht Eduard Beilinson pressiteate vahendusel.

"Elu on näidanud, et noorte üleminek täiskasvanute korvpalli on alati olnud väga vaevaline ja tegelikult ka süsteemitu. Noori, kes lõpetavad noorteklassis mängimise on vaja hästi palju järele aidata, et nad meeste vahel samuti hakkaksid välja paistma. See puudutab nii mängijate füüsist kui ka korvpallitehnikat. Meeskonna treeneritel selleks aega ja ressursi napib," lisas ta.

"Neid, kes meil ühe jalaga on meistriliiga ukse pakust üle astunud, on küll. Meil on vaja treenerit, kes aitaks nendel noortel teha korralik samm edasi selles suunas. Raido Roos on meie arvates täpselt see mees. Ta on olnud aastaid Eesti meistriliiga mängija, noorte treener, meeskonna abitreener ja ka peatreener. Need on täpselt need teadmised ja kogemused mida meil on vaja noortetöös, eelkõige duubelvõistkonna tasemel rakendada," lausus Beilinson.

Raido Roos ootab uut väljakutset huviga. „Meie klubi süsteem on mulle ju tuttav ja noormängijate arendamine on põnev ning väljakutsuv töö. Saan selles rakendada oma varasemaid kogemusi nii mängija kui treenerina. Tean omast kogemusest, et noorteklassist meeste tasemele jõudmine võib olla keeruline ja loodan selle sujuvamaks muutmisel oma panuse anda,“ kommenteeris Roos.