TAIPOKS

11. novembril algusega kell 12 toimub Sparta Spordiklubis Muay Thai Liiga teine etapp, mille kontrollkaalumine leiab aset kell 10-11. Selle hooaja esimene Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia (KRVA) poolt korraldatud Eesti Muay Thai Liiga etapp toimus septembri viimasel päeval ja siis võisteldi laste, kadettide (14-15-aastased), juunioride (16-17-aastased) ja seenioride (18+) klassis.

17aastane Alari Tammsalu Team Moisarist tunnistati esimesel etapil seisuga 3:0 oma kümme aastat vanemast vastasest parem olevat. Tema edu aluseks on kõva trenn ja vaimne ettevalmistus. "Tuleb lihtsalt endasse uskuda. Trennid teevad tugevamaks nii füüsiliselt kui vaimselt. Võitlussport võib tunduda pealtnäha selline karm, aga mulle on ta andnud enesekindlust, füüsilist vastupidavust, head kogemust ja uusi sõpru," räägib ta. "Ma tegin kõvasti trenni – käisin trennikaaslastega kõvasti jooksmas, tegime palju mäkkespurte. Trenni peab alati jõudma, vabandusi selle juures ei eksisteeri, ja sellepärast ka tuli võit ära."

Muay Thai Liigat on korraldatud juba ligikaudu 10 aastat, varasemalt nime Harrastajate Võistlused all. “Eesmärk on üritusel väga lihtne – et kõik saaksid võimalikult ohutus ja turvalises ning võrdses keskkonnas proovida taipoksivõistlusi või siis kasvatada enda matšide arvu,” selgitab KRVA asutaja ja treener Kevin Renno.



“Aastas teeme 4-5 etappi. See on kõigile hea hüppelaud enne minekut näiteks kasvõi Eesti meistrivõistlustele, mis toimuvad juba turniiri vormis ja kus võib teinekord tulla ka juba väga tõsine vastane. Eesti Muay Thai Liigal pannakse paarilised paika vastavalt treeningkogemusele, kaalule ja vanusele. See teebki sellest sellise hea võrdse vastasseisu.”

Muay Thai Liiga on Kevin Renno hinnangul Eesti amatöörvõistlustest kõigist etappidest osavõtjate arvu järgi kindlasti kõige edukam. “Inimesed julgevad tulla proovima, kuna nad teavad, et nad ei lähe siin vastu kellegagi, kes on neist peajagu üle," selgitab ta. Kõik paarilised pannakse võistlusel paika täpselt nende vanusele ja kogemusele vastavalt, mitte turniiri vormis kaalukategooria järgi ning see teebki liiga võistlused populaarseks.

Noorim võistleja esimesel etapil oli kuueaastane. Võistlemine on Kevin Renno sõnul ka lastele üsna ohutu, kuna neil on kaitsevarustus peal, nende löögid pole tugevad ja seetõttu pole ükski laps kunagi viga saanud. Küll aga annab see lapsele väga olulise elukogemuse.



"Saades vanemate poolt tagasisidet, siis kindlasti on enesekindlus see, mida lapsed siin saavutavad. Kui nad tunnevad, et nad oskavad enda eest seista, siis muudab see lapse rahulikumaks, enesekindlamaks ja see annab juba usku ja tahet, tegutseda," teab treener. Ta usub, et taipoks jätkab ka edaspidi praegust kasvutrendi.