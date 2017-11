Järgmise aasta 6.–7. jaanuaril võõrustavad Eesti ja Otepää esmakordselt kahevõistluse maailmakarikaetappi. Maailmatasemel spordivõistluse muudab eriliseks ka naiste kontinentaalkarikasarja võistlus, mis toimub esimest korda spordiajaloos.



2018. aasta alguses esimest korda Otepääl aset leidev kahevõistluse maailmakarikaetapp hakkab vastavalt FISi ja Eesti Suusaliidu pikaajalisele kokkuleppele toimuma esialgu iga kahe aasta tagant.

MK projektijuhi Ago Markvardti sõnul jätkub koostöö esmajärgus kuni 2020. aastani eeldusel, et spordiürituse korraldus vastab FISi ootustele ja soovidele. Markvardt on siiski veendunud, et koduse maailmakarikaetapi korraldusmeeskond on igati tasemel ja oodata on vägevat spordipidu.



“Oleme kokku pannud suurte kogemustepagasiga tiimi ja usun, et suudame sportlastele tagada tipptasemel võistlustingimused ning kinkida külastajatele meeleoluka nädalavahetuse," lausub Markvardt pressiteate vahendusel.

"Ootame Otepääle võistlema kahevõistlejate maailma paremikku eesotsas neljakordse maailmameistri Johannes Rydzeki ning maailmakarika üldvõitja ja Sotši OMi kuldmedalisti Eric Frenzeliga. Lisaks võistlevad meie enda kahevõistlejad eesotsas Kristjan Ilvesega. Kristjani suurepärased eelmise hooaja ja suvised tulemused (suvise MK-sarja üldvõit) annavad ka koduseks MK-etapiks lootust häid või isegi väga häid resultaate oodata."



Eesti sportlastest võistlevad kodusel MK-l veel Kail Piho, Han Hendrik Piho, Karl-August Tiirmaa, Triinu Hausenberg ja Annemarii Bendi.



Võistlused avatakse reede õhtul piduliku avatseremooniaga. Laupäeval toimub Tehvandi staadionil individuaalvõistlus ja pühapäeval on kavas meeskondlik sprint. Esimest korda astuvad kontinentaalkarikasarja raames võistlustulle ka naiskahevõistlejad, kes osalevad mõlemal päeval individuaalvõistlustel.



Markvardt loodab võistluste eel ja toimumisajal leebeid külmakraade, mis oleksid ideaalsed kunstlume tootmiseks. “Loomulikult oleks tore, kui vanajumal annaks MK-etapi ajaks parajalt paksu lumekihi, kuid rajad ja staadionipõhi vajavad vastupidavuse saavutamiseks siiski kunstlund."



Otepääle saabub võistluse ajaks hinnanguliselt 19 tiimi 13 erinevast riigist. See toob talvepealinna ja Tehvandi staadionile võistkondade ja nende taustajõudude koosseisus enam kui 100 inimest. Lõplik info võistlevate sportlaste kohta selgub 22. detsembriks, kui ülesandmislehed peavad olema laekunud MK korraldustiimile. Korraldajad ootavad spordipeole 3000–5000 pealtvaatajat.

“Määravaks faktoriks on kindlasti ilm, mis mõjutab külastajate arvu,” nendib Markvardt. “Kuna see on talvise koolivaheaja viimane nädalavahetus, siis loodame raja ääres kaasa elamas näha ka peresid. Pere noorimad, aga ka vanimad saavad juhendaja käe all teha tutvust suusahüpetega – toome selleks kohale 2,4-meetrise Maru hüppemäe.”



Otepää maailmakarikaetapp kuulub EV100 ürituste sarja. Suusaalade ja spordi populariseerimiseks noorte seas kingib Eesti Suusaliit vabariigi juubeliaasta puhul kõigile kuni 12aastastele noortele mõlemal võistluspäeval prii sissepääsu. Avatseremoonia on kõigile huvilistele tasuta. Otepää kahevõistluse MK-etapi piletid on müügil Piletilevi veebipoes ja müügikohtades. Ühe päeva pileti saab eelmüügist soetada 7 ja kahe päeva pileti 10 euroga. Pensionäridele, õpilastele ja üliõpilastele on eraldi sooduspiletid.

Austusavaldusena 30 aasta möödumisele Allar Levandi Calgary OMi pronksmedali võidust paisatakse müüki ka limiteeritud hulk VIP-pileteid, mille hinnaks on 88 eurot. VIP-pilet garanteerib külastajale koha VIP-tribüünil, sissepääsu külaliste telgi VIP-alale, toitlustuse mõlemal päeval, parkimiskoha ja erilise meenekingituse.