New York Knicksi korvpallimeeskonna lätlasest staar Kristaps Porzingis (22) pidi ülikonnas tribüünilt vaatama, kuidas Knicks läinud ööl 99:112 Orlando Magicule kaotas.

Porzingist vaevab juba mõnda aega parema käe küünarnukk. "Kui ma selle ära löön, siis see läheb paiste ja on tundlik ning ma ei saa oma kätt sirutada," lausus lätlane USA ajakirjanikele.

"See pole väga hull probleem. Kui saan paistetuse alla, on kõik jälle korras. Arvan, et kui hooaeg lõppeb, siis võtan sellega midagi ette. Ma ei saa lasta sel aastast aastasse jätkuda."