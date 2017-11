Eeloleval pühapäeval Londonis O2 Arenal algaval ATP finaalturniiril on Roger Federer selge võitjafavoriit. Paf-i koefitsient Federeri turniirivõidule on vaid 1,67. Sel hooajal kaks suure slämmi tiitlit noppinud Šveitsi suurmeister on turniire valinud ülimalt hoolikalt. Pärast koduse Baseli turniiri võitu mõned nädalad tagasi otsustas Federer paljude tennisesõprade meelehärmiks loobuda ka aasta viimasest Masters-sarja turniirist Pariisis. Põhjus oli ülimalt lihtne, Londoni ATP finaalturniiri eel vajas nii vaim kui ennekõike füüsis korralikult taastumist. Federer on ATP meistriks kroonitud küll rekordilisel kuuel korral, aga viimasest finaalturniirivõidust on möödas juba kuus aastat!

Federeri lähim ohustaja peaks olema tema igipõline rivaal Rafael Nadal Hispaaniast, kelle turniiri võidukoefitsient Paf-is on 4,50. Praeguse seisuga ei ole Nadali osalemine turniiril siiski veel 100% kindel, lõpliku otsuse lubas Nadal teha vahetult enne turniiri algust. Mäletatavasti andis Nadal möödunud nädalal Pariisis põlvevigastuse tõttu veerandfinaalis loobumisvõidu. Sisimas on Rafal kindlasti soov Londonis osaleda, pole ta oma karjääri jooksul ju kordagi ATP finaalturniiri võitnud. Turniiri viiekordse meistri Novak Djokovici, tiitlikaitsja Andy Murray ning alati ohtliku Stan Wawrinka eemalejäämine turniirilt annab mõista, et hea tervise juures oleks Nadali võiduvõimalus suurem kui eales varem. Tõeline kirss tordil selle hooaja lõpuks oleks Londonis mõistagi Federeri ja Nadali vaheline finaal. Seda vaatamata asjaolule, et Nadal on aasta lõpuks ATP edetabelis esikoha endale juba kindlustanud ka ilma Londoni turniiri punktideta.

Nadali alagrupist teist edasipääsejat poolfinaali on ülimalt raske ennustada. Bulgaarlane Grigor Dimitrov on aastaid oma võimalust oodanud ja nüüd turniiri uustulnukana pannakse tema oskused ja närvid korralikult proovile. Dimitrovi poolfinaali pääsu koefitsient Paf-is on 1,70. Austerlane Dominic Thiem ja Belgia esireket David Goffin said turniiri möllust mullu maitse suhu ja süües kasvab teatavasti isu. Goffinilt nõutakse imehead vormi veel ka pärast Londonit. Belgia kandva jõuna viis just Goffin oma riigi sel aastal ka Davise karikasarja finaali, mis peetakse novembri viimasel nädalavahetusel Prantsusmaal. Goffini hea tase finaalturniiril poleks seega suuremat sorti üllatus, tema poolfinaali pääsu koefitsient 2,20 Paf-is on sel põhjusel ka pisut väiksem austerlase omast (2,50).

Federeri alagrupis on kõige suurem Paf-i koefitsient jõudmaks alagrupist edasi poolfinaali äsjasel Pariisi Mastersi üllatusvõitjal Jack Sockil (3,00). Muuseas, USA tennisisti näeme ATP finaalturniiril alles esimest korda pärast Mardy Fishi esitusi Londonis 2011. Võimalik, et antud alagrupis saab teine poolfinaali edasipääseja selgeks juba võistluste avapäeval kui turniiri uustulnuk ja noorim mees Alexander Zverev Saksamaalt kohtub Marin Ciliciga. Horvaat osaleb ATP finaalturniiril juba kolmandat korda, aga poolfinaali jõudmine on kahel eelmisel üritusel jäänud pikakasvulisele servikahurile unistuseks. Tolle pühapäeva õhtul peetava matši koefitsiendid Paf-is on napilt Zverevi kasuks, 1,85 vs 1,95.

Londonis selguvad samuti käesoleva hooaja ATP meistrid paarismängus, ka nende kõikide kaasahaaravate mängude koefitsiendid on Paf-i kodulehel kirjas. Eriti tasub kaasa elada tiitlikaitsjate Henri Kontineni ja austraallase John Peersi käekäigule. Kontinen on ju lausa Tallinna oma poiss!

Ilusaid tenniseelamusi kõikidele Paf-i sõpradele!