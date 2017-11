Norra suusaäss Petter Northug (31) on aastatega tõestanud, et on enamat kui tuim spordimees. Ka tänavust hooaega alustab ta pisikese vembuga.

Nimelt alustab ta olümpiahooaega nädalavahetusel Rootsis Bruksvallarnas toimuval FISi võistlusel, kus tõmbab selga Rootsi sümboolikaga (nii värvid kui kolm krooni) suusadressi. Kusjuures analoogse triki tegi ta samas ka aastal 2015 (vt pilte siit).

Heldigvis vil Petter Northug nesten få for Sverige. Da blir de glade pic.twitter.com/dWBFzBj3y5 — Christian Sømme (@norchris) November 8, 2017

Northugi mänedžer Are Sörum Langas kommenteeris dressivalikut Norra rahvusringhäälingule järgnevalt: "Nagu Petter 2015. aastal ütles, see on austusavaldus. Meid on alati Rootsis hästi vastu võetud ja lähme sinna hea meelega tagasi."