Wangi raevuhoo põhjustas see, et šveitslaste saateauto sõitis talle tema arvates sirgel teel üsna süütus kohas otsa. Šveitsi tiimi mänedžer Danilo Hondo eitas kokkupõrget.

Allolevast videost on näha, kuidas Wang neid käe ja jalaga peksab. Hiljem toob ta autost rattapumbagi, kuid selle võttis politsei talt ära.

Hiina jalgrattaliit määras jalgrattur Wang Xinile (Keyi Look) profispordist kaheaastase võistluskeelu, sest mees läks Hainani velotuuri 6. etapi finišis kallale Šveitsi koondise esindajatele.

"Me ei sõitnud talle otsa, võite seda videost vaadata," lausus ta Eurospordile. "Ta sõitis lihtsalt teisele ratturile pihta ja kukkus. Mõistagi oli ta pahane ja elas end meie peal välja. Ootasime teda pärast sõitu 45 minutit, et ebakõlad lahendada. Aga nii tema kui ta tiim lähenesid meiel vihaselt ja sealt see olukord eskaleerus."