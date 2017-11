Ookeanitagune korvpalliliiga NBA on kossusõbrale puhas nauding, sest iga mäng pakub atleetlikke pealtpanekuid, geniaalseid sööte ja hulle kolmeseid. Alljärgnevalt läinud öö parimad palad. Hüva nautimist!

All of the BEST PLAYS from Wednesday's NBA action! pic.twitter.com/5kCrjPBhzd