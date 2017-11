Vähem kui aasta hiljem olid võõrustajaks juba eestlased, kuid ka Tiigiveski spordiplatsil tuli vastu võtta kaotus, seekord 0:3. 1922. aastal olid Soome võidunumbrid 10:2, kuid vähemalt ei jäänud Eesti enam nullile, väravate autoriteks märgiti Arnold Emil Kuulmann ja Vladimir Tell. Ajaloolised tabamused sündisid taas Töölö väljakul.

Veelgi ajaloolisem päev saabus 1923. aastal, kui Eesti ja Soome kohtusid Tallinnas Spordi staadionil ning Telli ja Ernst Jolli väravatest võeti 2:1 võit! Pealtvaatajate arvuks märgitakse arhiivides 4000.

Naabrid võtsid pidevalt jalgpallis üksteiselt mõõtu, kuni saabus pikk paus. 1939. aastal mindi vastamisi Helsingi olümpiastaadionile kogunenud 6154 fänni ees ja Soome napsas üsna kindla 4:2 võidu. Toona poleks ilmselt keegi osanud halvimas unenäoski näha, et samad koondised kohtuvad uuesti alles 1993. aastal.

80 aastat kestnud võiduootus



Taasiseseisvumisele järgnenud tulemused näitavad, millises seisus Eesti jalgpall tol hetkel oli. Esimesele 0:0 viigile järgnes 1994. aastal 0:7 kaotus. Tuntumatest meestest pidid häbiväärset allajäämist tunnistama näiteks Marek Lemsalu, Toomas Kallaste, Urmas Kirs ja Marko Kristal, seitse palli noppis oma selja tagant välja väravavaht Toomas Tohver.

Taasiseseisvnud Eestil õnnestus Soomest jagu saada alles seitsmendal katsel – 2010. aastal Lillekülas toimunud sõprusmatšis saadi Andres Operi ja Sander Posti toel kirja 2:0 võit. Eelmisest võidumängust oli möödas 80 aastat!

2012. aastal kaotasime Tartus Tamme staadionil soomlastele 1:2 (värav Operilt), 2014. aastal jäime Ventspilsis alla 0:2. Viimati kohtusid Eesti ja Soome 2015. aasta suvel Turus, kus Ats Purje väravad meile 2:0 võidu tõid.

Kokku on Eesti ja Soome pidanud 31 matši, millest 14 on võitnud Soome ja 7 Eesti, 10 korda on mäng lõppenud viigiga. Kokku on löödud 111 väravat (Soome 71, Eesti 40. Keskmiselt on ühes matšis löödud 3,58 väravat.

Soome on tänagi favoriit

Ajalugu ei tähenda täna küll midagi, kuid reaalsuses on üks asi pidevalt üsna sarnane olnud – Soome tuleb taas matšile vastu kerge favoriidina. Põhjanaabrite jalgpallis pole viimastel aastatel olnud lihtsad ajad, kuid koondis on mõõnast välja rabelenud. Septembris ja oktoobris võideti Islandit ja Kosovot, viiki mängiti Horvaatia ja Türgiga.

Soomlased on alati suutnud kasvatada säravaid jalgpallureid ja tänagi ollakse seisus, kus kolm meest mängivad Saksamaa kõrgliigas (Lukas Hradecky Frankfurdis, Niklas Mosander Bremenis ja Joel Pohjanpalo Leverkusenis) ja üks mees Itaalia kõrgliigas (Sauli Väisänen SPALis). Lisaks leiab tänaste koondislaste nimede tagant selliseid suuri klubisid nagu Twente, Molde, Bröndby, Panathinaikos, Varssavi Legia, ja Borissovi Bate.

Uut Jari Litmaneni, kes jäi 1995. aasta maailma parimate valimisel (Ballod D’Or) kolmandaks, pole veel esile kerkinud, kuid tipu lähedale jõudnud mehi on Soome koondises alati.