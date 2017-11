Soome kõrgliigas mängiv PS Kemi teatas täna, et pikendas Eesti jalgpallikoondise vaatevälja kuuluva (pool)kaitsja Marek Kaljumäega (26) lepingut järgmise hooaja lõpuni.

"Marek on väga tähtis osa meie järgmise aasta meeskonnast," lausus Kemi peatreener Jari Ahman klubi kodulehele. "Ta on naturaalne sõdur, kes mängib ka heal tasemel jalgpalli. Marek on mitmekülgne keskväljamees, kes on meil mänginud enamast keskkaitsjana."

Järgmisel nädalal koondisega Okeaania turneele lendav Kaljumäe liitus Kemiga selle hooaja eel. Tänavu tegi ta 33 liigamängust kaasa 28.

Suvest saati kuulus Kemi ridadesse ka koondise poolkaitsja Sergei Mošnikov, kelle leping lõppes ühes hooajaga. Tema tulevik on praegu lahtine.

Kemi lõpetas hooaja 10. kohaga ehk pääses esimesena üleminekumängudest.