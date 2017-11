Autoralli MM-sari lõppeb järgmisel nädalavahetusel Austraalias. Eesti ekipaaž Ott Tänak - Martin Järveoja võitleb oma viimasel M-Spordi masinaga rallil üldarvestuse teise koha eest belglase Thierry Neuville'iga (Hyundai).

"Hea on minna Austraaliasse MM-tiitli võitnud tiimiga, aga raske töö pole veel lõppenud" lausus Tänak pressiteate vahendusel. "Meil endiselt šanss lõpetada MM-sari teisena. Anname endast parima, et lõpetada M-Spordi aeg kõrgustes

Austraalia ralli pole kunagi lihtne, see on teistest täielikult erinev kogemus. Isegi varjud metsas on teistsugused kui mujal. Peame sõitma oma võimete tipus, kui tahame head tulemust.