Argentina superstaar Lionel Messi sõnas, et tema elus on veel üks täitumata soov ning selleks on lapsepõlveklubi Newell's Old Boys esindamine.



Messi lahkus oma kasvatajaklubist Barcelonasse juba 13aastaselt. Kuid avalikustas nüüd meediale, et on alati unistanud oma endise koduklubiga taasliitumisest.



"Olen alati öelnud, et üks päev pean Newell'si eest väljakule jooksma ning see on jätkuvalt mu unistuseks," sõnas Messi TyC Sportsile. "Kuid ma ei tea, mis tulevik hetkel toob või millal see juhtuda võiks."



"Sellegi poolest loodan väga selle teoks teha. Loodan kõrgel tasemel mängimist jätkata ning Newell'si esindada, sest see on midagi, mida olen lapsest saadik tahtnud teha," lausus argentiinlane.



Lisaks küsiti 30aastaselt ründajalt, kas teda võib näha ka 2022. aasta MMil. "Hetkel mõtlen ainult Venemaa suurturniiri peale. Loodan, et saavutame seal selle [MM-kulla], mille võitmisest kõik unistavad," sõnas Messi. "Pärast seda, kes teab, kuidas elu kulgeb."