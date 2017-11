Michael Schumacheri traagilisest suusaõnnetusest möödub tänavu detsembris juba neli aastat ning kuigi ametliku informatsiooni vormelikuninga tervisest meediasse väga ei jõua, on väikseid vihjeid aeg-ajalt poetatud.



Saksamaa ajaleheni Bunte jõudis mehe perekonna hea tuttava informatsioon, et Schumacheri pere, eesotsas toetava abikaasa Corinnaga, on jätkuvalt lootusrikas, et ühel päeval pisikese ime tagajärjel võiks sakslane raskest seisust välja tulla.



"Michael peab antud olukorras väga hästi vastu, sest tema füüsis ja karjääri jooksul vormis hoitud keha aitavad sellele kaasa," sõnas lähituttav Buntele.



Selline julgustav kommentaar on tagajalgadele ajanud taas kõik Schumacheri toetajad ja fännid, kes samamoodi veel lootust minetanud pole.



Samas on Bunte pidanud varasemalt valeväidete eest valurahaks välja käima 50 000 eurot, kui nad kirjutasid kaks aastat tagasi, et vormelitäht suudab taas jalul püsida ning esimesi kõndimisliigutusi teha.

Schumacher sai raske peavigastuse 2013. aastal suusaõnnetuses ja pole pärast seda avalikkuse ette sattunud. Pärast koomas veedetud poolt aastat läks ta kodusele ravile, kus mees on väidetavalt meedikute pideva järelvalve all ning tema raviks kulub iganädalaselt enam kui 100 000 eurot.