Tänavuseks hooajaks Itaalia kõrgliigasse tõusnud Benevento jalgpallitiimi käekäik Saapamaa kõrgeimas sarjas on olnud kõike muud kui ideaalne. Meeskonna boss asjas tonti ei näe, kuid sõnab, et kehvas käekäigus on süüdi hoopis nõiad.



Beneventol on 12 vooru järel tabelis jätkuvalt kirjas null punkti ning nukker 5:31 väravatevahe. Möödunud nädalvahetusel suudeti võõral väljakul Torino Juventuse vastu küll juhtima minna, kuid lõpuks tuli Itaalia hiiult ikkagi 1:2 kaotust vastu võtta.



Meeskonna president Oreste Vigorito on aga jätkuvalt enesekindel, et tema südameklubi suudab Serie A-sse püsima jääda.



"Me oleme saanud teistelt väga palju kiita, kuid oleme veel punktideta," sõnas pealik. "Selles on süüdi need samad maagilised olendid, kes alati linna käekäiku on mõjutanud ... nõiad. Jah, see vastab tõele. Ma olen ebausklik."



"Juventuse mängus saavutasime juba moraalse võidu, kui suutsime neid kaitsesse suruda," lausus Vigorito. "Nüüd jääb üle vait loota, et Sassuolo vastu võtame lõpuks ka päris võidu ära."



"Üks on kindel, me jääme Serie A-sse püsima, sest lihtsalt me alla ei anna," kuulutas president.



Benevento linna on kutsutud nõidade linnaks juba ammusest ajast, sest iidsetel aegadel oli nõiakunst sealses asulas väga hinnas. Lisaks jättis linnarahvas vanasti öiseks ajaks ukse taha luua, et lendavad nõiad nende elamisse sisse ei saaks.



Linna algne nimi oli Maleventum, mis tõlkes tähendas - halbade asjade paik , kuid 268. aastal muudeti see ümber Beneventumiks.