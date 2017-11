Keskkaitsekolmik Tamm, Jääger ja Mets pole praegu veel kindlasti selline, millega punktide peale mängida. Eriti, kui nende ees turvavad keskkpoolkaitsjad (Brent Lepistu ja Ilja Antonov), kes pole kunagi varem koos mänginudki.

Võõrustajad suutsid eestlastest kõvasti kõrgemat taset näidata, sest fataalseid eksimusi välditi.

🇪🇪 algkoosseis. #eestikoondis #südamejapalliga A post shared by Eesti jalgpall (@eestijalgpall) on Nov 9, 2017 at 10:25am PST

2. Kuidas hinnata algkoosseisu pääsenud Brent Lepistu esitust?

Veidi rabe. Lepistu tegi Eesti liigas Flora kaptenina aasta jooksul niivõrd palju veenvaid esitusi, et koondise peatreener Martin Reim lihtsalt pidi talle võimaluse andma.

Liigseks nurisemiseks pole mõtet. Lepistu mängis periooditi kihvtilt, kuid keskväljalt ei tulnud tema ega Ilja Antonovilt piisavalt sööte, mis Soome värava all ohtu tekitaks. Kokkuvõttes on Lepistu kõva tahtejõu ja vinge energiaga mees ning suure tõenäosusega hakkame teda Eesti keskväljal üsna tihti nägema. Ka täna oli tema liigutustest näha, et klassi tal tegelikult jagub, veidi tuleb sinna lisada kogemusi ja enesekindlust.

3. Kas Reimi vahetused toimisid?

Kahjuks mitte. Kõigepealt ei toiminud algkoosseis, hiljem ei suudetud ka mängu muutust tuua. Poolajal sekkusid vahetusest Artur Pikk ja Sergei Zenjov. Pikk andis puhkust selgelt kehvas hoos olnud Ken Kallastele, kuid ega meie vasak äär selle vahetusega kuidagi paremaks ei muutunud. Zenjov jätkas nagu Purje, vahetas ääri ja otsis vaba ruumi, kuid täna kahjuks tulutult.

Teise poolajal keskel tulid väljakule ka Rauno Sappinen ja Artjom Dmitrijev. Eesti liiga suurimat väravakütti Sappineni oodati juba algkoosseisu, kuid Reim läks kindla peale ja kasutas Anieri. 60. minuti paiku sai Flora ründaja siiski väljakule, kuid suurt sära temas täna polnud. Dmitrijev oli anonüümne, mida tema puhul võib ka veidi positiivseks pidada.

79. minutil saabus väljakule Sergei Mošnikov, kellele tegi ruumi Mattias Käit. Seis oli tol hetkel 3:0 ja seis jäigi 3:0 ehk otsustavat pööret ei toonud mängu ka tema. Lõpuks sekkus mängu ka Nikita Baranov, mille järel Joonas Tamm rünnakule liikus. Taas ei olnud sellest suurt abi.

4. Kes oli mängu parim eestlane?

Mattias Käit. 19aastase mehe mängulust on nakkav. Tundub, et tema ümber mängivad mehed hakkavad sarnaselt Käidile mängule loovalt lähenema. Keskväljal hoiab ta hästi palli, jagab kindlalt söötu ja ei rapsi. Ründefaasis on Käit kõige ohtlikum eestlane. Tal on lihtsalt hea nina, et õiges kohas olla ja pall endale võita. Instinktid on selgelt väravale suunatud ja tänagi tekkis just temal mitu head väravavõimalust. Kui keskvälja suudaks kindlamaks muuta, siis peab Käiti kasutama vastaste väravale võimalikult lähedal.

5. Mida peab Eesti edasist silmas pidades parandama?

Endasse peab hakkama uskuma! Soome jalgpallurid ei ole Eesti jalgpalluritest tohutult palju üle, aga millegi pärast mängivad peaaegu kõik väga heades klubides ja saavad iganädalaselt harjutada kiiret ja kõrge klassiga mängu. Algkoosseisu kuulus kaks Bundesliga meest, lisaks jalgpallurid Panathinaikosest, Brnöndbyst ja mujaltki. Sarnase koosseisu puhul nõuaks Eesti fänn omadelt vähemalt pääsu EM-finaalturniirile.

Soome sport võiks ja peaks ka üldisemalt paljudele eestlastele eeskujuks olla. Nad on medaleid võitnud peaaegu kõigilt olümpiamängudelt, nad on kasvatanud üles jalgpalligeeniuse Jari Litmaneni ja seda rida võiks jätkata pikalt. Meenuvad kümned mehed NHLis ja viimati lisandus Soome sporditippudega Lauri Markkanen, kes on NBA parimate uustulnukate hulgas. Soome sportlane usub, et ta on kõva!

Kui Eesti jalgpallikoondis hakkaks endasse vaikselt rohkem uskuma, siis läheks asjad palju lihtsamaks. Õnneks oli täna sõprusmäng. Oleks sarnase esituse pakkunud valikmatšis, siis hakkaks paljud kahtlema treeneri võimekuses mängijaid õigele lainele viia. Kogu tänavust aastat arvestades on Reim seda viimast siiski väga hästi teinud. Loodetavasti kinnitab tänane erand reeglit.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?

Eesti koondislased istuvad juba reedel lennukisse ja sõidavad Maltale, kus pühapäeval kohalikega mängitakse. Ja see pole veel kõik! Seejärel võtab koondis ette tõeliselt pika reisi, mis viib Okeaaniasse, kus vastasteks tulevad Fidži, Vanuatu ja Uus-Kaledoonia.