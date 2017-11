„Vastane oli igas mänguelemendis parem. Nad olid liikuvamad, füüsiliselt paremad, palliga enesekindlamad. See näitas meile väga kindlalt ära, et kui natukene kehvemini mängime, siis tulevadki sellised tulemused,“ jätkas Reim.

Peatreeneri kriitikanooli jagus nii keskkaitsekolmikule (Joonas Tamm, Enar Jääger ja Karol Mets) kui ka teistele. Esimest korda moodustasid keskpoolkaitsepaari Brent Lepistu ja Ilja Antonov, kes samuti piltlikult öeldes lati alt läbi jooksid.

"Vastaste kaks ründajat suutsid meie tagumise kolmiku ära nullida. Nad ei leidnud mängu ettepoole avamisel neid käike, mida me kokku leppisime. Tehti risti vastupidiseid asju. Ma ei ütle, et kokkulepitud asjad oleks kindlasti toiminud, sest olime ka ründefaasis natukene õnnetud."

Eesti koondis enne matši Soomega. (Alar Truu)

Kuhu kadus Eesti enesekindlus?

Tegelikult sai Eesti enne Soiri avaväravat oma mängu korraks käima ja Mattias Käidil tekkis hea võimalus ka skoori tegemiseks. "Pärast 1:0 väravat kadus mäng ära. Polnud enam head energiat," jätkas Reim.

Kuigi matš läks aia taha, siis Reim tänaseid ebaõnnestujaid koondise ukse taha ei saada. "Ühe või poole mängu pealt ei saa teha lõplikke järeldusi. Raske oli ka nendel, kes on põhikoosseisus palju ja hästi mänginud. Kindlasti saavad nad veel võimalusi, sest peame mängijaid juurde leidma. Kui nad ei ole veel valmis, siis peame nad valmis tegema. Analüüsime ka selle sama mängu korralikult läbi ja teeme järeldused."

Soome trump oli täna enesekindlus, mis oli neil Eestist selgelt kõrgem. Võõrustajatel oli oma oskustesse lihtsalt rohkem usku. Kelle kapsaaeda läheb kivi selle eest, et Eesti koondislased polnud täna piisavalt enesekindlad? "Kui sa mõtled selle all mind... Mina igal juhul julgustan neid palliga mängima. Pigem tahtsin, et ka äärekaitsjad julgelt teeks pakkumisi ja küsiks palli. Kui ühel hetkel ei tule välja, siis hakatakse end jällegi tagasi hoidma."

Reim jätkas: "Kogu aastat vaadates ma ei ütleks, et meil väga palju enesekindlusest puudu oli. Paljudes mängudes olime oma võimete piiril. Täna oli tõesti see koht, kus me polnud palliga mängus piisavalt head. Täna võis jääda asi "rind ette, ma saan selle asjaga hakkama" taha jääda. Oleks pidev enesekinlduse puudus, siis oleks see häiriv. Aga nii asi ei ole."