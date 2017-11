Tallinna Kalev/TLÜ jätkab sildtreener Kalle Klandorfi käe all võimsalt, kui täna oldi Balti liiga raames paremad kodusest konkurendist TTÜst 80:72.



Pärast 24:24 viigiseisul lõppenud avaveerandit pääses paremini kohalt minema Tallinna Kalev, kes võitis teise veerandaja 16 punktiga ning nautis poolajaks 50:34 eduseisu.



Kolmandal veerandajal suutis TTÜ küll vahe taas alla kümne punkti mängida, kuid rohkemaks neil jaksu polnud ning Kalev/TLÜ noppis Kalle Klandorfi käe all kolmanda järjestikuse võidu.



Kalev/TLÜ resultatiivseim oli täna korvi all lammutustööd teinud Bamba Fall, kelle kontosse kogunes lõpuks 25 punkti ning 12 lauapalli. Kristo Saage, Reimo Tamm ja Dorde Dzeletovic toetasid teda vastavalt 19, 15 ja 13 silmaga.



TTÜ parim oli 21 punktiga Martin Giese, Toomas Raadik lisas 16 silma.



Nii Kalev/TLÜ-l kui TTÜ-l on Balti liigas nüüd kirjas kaks võitu ja üks kaotus.