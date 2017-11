„Soome koliks ma tagasi ainult Eesti presidendi palvel,“ muigab lastekirjanik ning suur vutifänn Mika Keränen (43) Helsingis kolm tundi enne Soome-Eesti jalgpallimatši algust. „Soome presidendi mitte! Kui Eesti president ütleks, et käi seal ja too Lapimaalt põhjapõder, siis võin talle tuua! Tegelikult käin Soomes hea meelega, aga lihtsalt – Eesti on natuke parem!“

Mikal on kodus kümme Eesti koondise särki. Täna kannab ta oksjonilt ostetud kehakatet, mida ei ehi Klavani, Vassiljevi ega Metsa nimi, vaid meie naisesinduse rekordinternatsionaali Kaire Palmaru oma. Kaelas on tal Eesti koondise sall. 1993. aastal Maarjamaale õppima tulnud Keränen on läbi ja lõhki eestistunud ning on naabrite omavahelistes jalgpalliheitlustes alati Eesti poolt – sünniriik peab kaotama!

“Ma ei käi Raja tänava haiglas küsimas, miks ma Eesti poolt olen, kas minuga on midagi juhtunud?“ mõtiskleb ta. „Elu on täis paradokse, jalgpall eriti. Ka minu jaoks on mõistatus, miks ma Eesti koondise fänn olen, aga kui olen, siis ma ei taha kapis olla.“

MIKA KERÄNEN ARMASTAB EESTIT: Maarjamaalt lahkuks ta vaid siis, kui meie president paluks. (Alar Truu)

See ei tähenda, et tal sünnimaa vutist sooja ega külma ei oleks. Vastupidi. Ta toetab soomlasi ning jälgib nende tegemisi. „Soome jalgpalli vaatan nagu vana armukese Facebook’i kontot,“ toob ta 21. sajandisse sobiva võrdluse.